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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 января 2022, 19:42

Срок коронавирусного карантина в России сократили с 14 до 7 дней

Ковидный госпиталь

При необходимости сроки карантина могут быть скорректированы повторно. Фото: Павел Ворожцов

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о сокращении длительности карантина для заражённых коронавирусом людей. По её словам, карантин будет длиться 7 дней вместо 14.

Об этом Татьяна Голикова заявила в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с ковидом в России.

"Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней", — передаёт слова вице-премьера пресс-служба правительства.

Она отметила, что специалисты будут ещё тщательнее вести мониторинг ситуации с коронавирусом и при необходимости сроки карантина могут быть скорректированы повторно.

К слову, на том же заседании премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал работодателей при возможности перевести своих сотрудников на дистант. В первую очередь предприниматели должны озаботиться здоровьем пожилых сотрудников и людей с хроническими заболеваниями.

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