Свердловские санврачи нашли нарушения в детском саду, где давали чёрную кашу

Нарушения в детском саду выявлены на пищеблоке. Фото: Павел Ворожцов

Свердловские санврачи проводят проверку в детском саду № 2 Верхней Пышмы, где дети пожаловались на чёрную кашу. Там нашли нарушения.

"В ходе обследования выявлены нарушения требований по проведению влажной уборки и дезинфекции на пищеблоке, а также требований к отбору суточных проб. Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы воды, пищи, смывов; материалы находятся в работе", — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Результаты будут опубликованы на сайте ведомства.

При этом санврачи отмечают, что не получали экстренную информацию о случаях заболевания детей инфекционными заболеваниями.

Напомним, что сообщения о чёрной каше и ухудшении здоровья детей распространились накануне в Сети. Проверку, помимо Роспотребнадзора, начали прокуратура и управление образования Верхней Пышмы. "Дополнительная проверка в детском саду будет проведена специальной комиссией, в которую включены представители администрации городского округа, родительского комитета и иные эксперты. При этом на данный момент управление образования не располагает данными, подтверждающими факт отравления кого-то из воспитанников", — отмечали 19 января в городском управлении образования.