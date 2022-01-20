Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
20 января 2022, 08:59

Свердловские санврачи нашли нарушения в детском саду, где давали чёрную кашу

Пищеблок столовой

Нарушения в детском саду выявлены на пищеблоке. Фото: Павел Ворожцов

Свердловские санврачи проводят проверку в детском саду № 2 Верхней Пышмы, где дети пожаловались на чёрную кашу. Там нашли нарушения.

"В ходе обследования выявлены нарушения требований по проведению влажной уборки и дезинфекции на пищеблоке, а также требований к отбору суточных проб. Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы воды, пищи, смывов; материалы находятся в работе", — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Результаты будут опубликованы на сайте ведомства.

При этом санврачи отмечают, что не получали экстренную информацию о случаях заболевания детей инфекционными заболеваниями.

Напомним, что сообщения о чёрной каше и ухудшении здоровья детей распространились накануне в Сети. Проверку, помимо Роспотребнадзора, начали прокуратура и управление образования Верхней Пышмы. "Дополнительная проверка в детском саду будет проведена специальной комиссией, в которую включены представители администрации городского округа, родительского комитета и иные эксперты. При этом на данный момент управление образования не располагает данными, подтверждающими факт отравления кого-то из воспитанников", — отмечали 19 января в городском управлении образования.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.01.2022, 17:20 / Общество
За четыре дня за пьяную езду задержаны 160 свердловских автолюбителей
20.01.2022, 17:10 / Общество
В Качканаре за 2022 год заменят 7,5 км теплосетей
20.01.2022, 16:48 / Общество
В Свердловской области зарегистрировано 13 случаев заражения штаммом "омикрон"
20.01.2022, 16:22 / Общество
Финансирование программы развития Верхней Пышмы увеличили на 800 млн рублей
20.01.2022, 16:18 / Общество
Свердловские власти не планируют возвращать QR-коды в ТЦ