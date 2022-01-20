В Свердловской области готовы вакцинировать детей от COVID-19

Детей до 15 лет детей можно прививать только с письменного согласия родителей. Фото: Галина Соловьёва

Медорганизации Свердловской области готовы к процессу вакцинации детей и подростков от коронавируса. Однако, когда будет дан старт, неизвестно. Это связано с отсутствием "Спутника М" в регионе.

Как сообщил руководитель Единого центра общественного здоровья и медпрофилактики Александр Харитонов в ходе сегодняшней пресс-конференции, информации по конкретным срокам поступления вакцины для детей и подростков (с 12 лет до 17 лет и 11 месяцев) пока нет.

"Мы её ждали в январе, теперь ждём в феврале. К процессу вакцинации этой группы населения готовы", — заверил он, добавив, что в медицинских организациях проведена необходимая подготовка кадров, закупается морозильное оборудование. Кроме того, с родителями детей до 15 лет проводятся беседы.

Детей до 15 лет детей можно прививать только с письменного согласия родителей.

В ходе выступления Александр Харитонов подчеркнул, что у детей, которые переболели коронавирусом, отмечаются неприятные последствия. Вирус бьёт на сосудистую систему, головной мозг, появляется утомляемость.

"Нужно в первую очередь думать о сохранении здоровья своего ребёнка", — сказал специалист.

Ранее "Областная газета" писала, что воспитанников и сотрудников десяти свердловских образовательных учреждений протестируют на коронавирус методом ПЦР. Для проведения обследования выбраны школы, детсады, училища, расположенные в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске.