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20 января 2022, 16:48

В Свердловской области зарегистрировано 13 случаев заражения штаммом "омикрон"

Девушка в маске за стеклом

Новый штамм выявили у 13 человек. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области увеличивается число заражённых новым штаммом "омикрон". В регионе выявлено уже 13 случаев.

В числе выявленных случаев 7 человек "привезли" вирус из-за рубежа: по 2 случая из Доминиканской Республики и ОАЭ, по 1 случаю из Египта, Турции и Казахстана. Ещё 6 заболевших не выезжали и с приехавшими не контактировали.

"Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области по каждому случаю проводится эпидрасследование. Все заболевшие новым вариантом вируса обследованы повторно (у трёх человек результат вновь был "положительным", материал от 3-х человек находится в работе)", — рассказали в пресс-службе свердловского отделения Роспотребнадзора.

Уточняется, что 7 человек прошли полный курс вакцинации, из них 5 заболевших привиты отечественной вакциной, а 2 – зарубежными. Ещё один заразившийся был привит только первым компонентом препарата.

Специалисты обследовали контактных лиц, у двух выявлена РНК вируса. Трёх человек госпитализируют в принудительном судебном порядке.

Напомним, в конце прошлой неделе в регионе было зафиксировано первых 4 случая заражения новым штаммом.

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Областная газета Свердловской области

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