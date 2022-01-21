В Свердловской области выявили 733 заболевших COVID-19

В регионе действую коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 733 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 208 804 свердловчанина. За сутки из больниц Свердловской области было выписано 794 пациента. Общее число выздоровевших достигло 183 941, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 20 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 9 842 человека.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+375), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Накануне в Свердловской области 695 человек заболели COVID-19.

Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов до 23 января можно здесь.