В России обновлён рекорд по числу заразившихся коронавирусом — более 67,8 тысячи человек

Под медицинским наблюдением остаются 1 686 629 человек. Фото: Галина Соловьёва

В России за сутки коронавирус подхватили 67 809 человек. Всего с начала пандемии на территории страны выявлено 11 241 109 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписано уже 10 071 740 россиян, в том числе 26 404 — за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 681 жизнь. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 327 448 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 251,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 450 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 686 629 человек. Госпитализированы 12 837 россиян.

Предыдущий рекорд заболеваемости COVID-19 — 65 109 человек — был поставлен накануне, 24 января.