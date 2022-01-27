В Екатеринбурге за сутки коронавирусом заразились почти 1000 человек

В регионе действуют достаточно мягкие коронавирусные ограничения. Фото: Павел Ворожцов

Заболеваемость COVID-19 бьёт все рекорды. В Екатеринбурге количество заразившихся за сутки приблизилось к тысяче.

По данным регионального оперштаба на 27 января, в столице Урала за сутки выявлено 986 случаев заражения COVID-19. Это абсолютный рекорд. Заболеваемость в Екатеринбурге начала рости после новогодних праздников.

После 14 января суточный прирост ежедневно превышал 200 случаев. Уже 17 января за 24 часа в Екатеринбурге выявили 285 заболевших, а на следующий день, 18 января, зарегистрировали 321 случай. Суточная заболеваемость в областном центре превысила 500 случаев уже 24 января. А 25-го числа был зафиксирован новый рекорд — 691 случай заражения.

Накануне, 26 января, заболеваемость немного снизилась — до 662 случаев за сутки. Но сегодня новых пациентов стало больше сразу на 317 человек. Такой скачок в Екатеринбурге фиксируется впервые.

Напомним, сегодня в Свердловской области также выявили рекордное количество случаев заражения коронавирусом. За сутки инфекцию подтвердили у 1896 человек.