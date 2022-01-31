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31 января 2022, 19:11

В Свердловской области мужчине удалили опухоль, которая быстро росла из-за COVID-19

Врачи в операционной

Операцию проводили малотравматичным способом. Фото: Павел Ворожцов

Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) успешно прооперировали мужчину. У него из-за коронавируса выросла опухоль в носовой полости.

Как рассказали в пресс-службе медучреждения, мужчина жаловался на трудности с дыханием ещё год назад. Гистологическое исследование, проведённое в свердловском областном онкодиспансере, показало, что это ангиофиброма — доброкачественная опухоль.

Пациенту назначили плановую операцию, но она не состоялась, так как больницу перепрофилировали в ковидный госпиталь. Мужчина ждал, пока сам не заболел коронавирусом. Заболевание спровоцировало молниеносный рост опухоли.

"Это первый подобный случай в моей практике. Он необычен, во-первых, фантастически быстрым ростом новообразования после перенесённой инфекции. Оно росло буквально на глазах. Вторая особенность — возраст пациента. Ведь полное название данного вида доброкачественных опухолей — юношеская ангиофиброма основания черепа, так как она встречается, в основном, у подростков", — цитирует завотделением оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии СОКБ № 1 Ольгу Салий пресс-служба больницы.

Новообразование удалили малотравматичным способом. Теперь мужчина дышит без затруднений.

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Областная газета Свердловской области

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