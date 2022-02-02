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2 февраля 2022, 10:45

На Урале прооперировали 4-летнюю девочку с раком почки, сохранив орган

операция

Более 80 % опухолей выявляют у детей в возрасте до 5 лет. Фото: Павел Ворожцов

Хирурги свердловского детского онкоцентра успешно провели операцию по удалению злокачественной опухоли в почке. Орган удалось сохранить.

Известно, что 4-летней пациентке Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ поставили диагноз "нефробластома (эмбриональная опухоль)". После консультации с коллегами из федеральных центров свердловские специалисты получили разрешение удалить опухоль, сообщает департамент информполитики области. Отмечается, что операцию провели с учётом состояния здоровья девочки и дальнейших положительных прогнозов. 

"Наш центр стал первой региональной клиникой, где ребёнку с поражением почки провели нефронсохраняющую резекцию, удалив злокачественное новообразование и сохранив орган. Буквально год назад провести такую операцию на нашей базе мы не могли", — рассказал детский хирург-онколог ОДКБ Сергей Тупоногов.

Кстати, до недавнего времени в России детям с диагнозом "рак почки" удаляли орган полностью, даже если опухоль была небольшой. Первая операция по сохранению органа прошла в НМИЦ онкологии имени Петрова (Санкт-Петербург).

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Областная газета Свердловской области

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