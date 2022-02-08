Сертификаты о вакцинации от COVID-19 в России дополнят информацией тестов на антитела

Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен. Фото: Галина Соловьёва

Минздрав России опубликовал приказ, согласно которому сертификаты о вакцинации от коронавируса или перенесённом заболевании будут содержать информацию и об антителах к COVID-19. Кроме того, с 21 февраля оформить ковид-сертификаты можно будет на основании положительных результатов теста на антитела.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Сертификат будет формироваться однократно при наличии на Едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть проведён в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит 6 месяцев с даты получения результатов теста", — говорится в приказе.

Отмечается, что повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен. При этом, если сертификат оформляется на основе положительного результата ПЦР-теста, который подтверждается исследованием на антитела, срок действия документа составит 1 год.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что россияне, которые сдали тест на COVID-19 после 1 января 2021 года, но не обращались к врачу, при наличии антител смогут получить сертификат на один год.

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