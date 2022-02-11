В России за сутки выявили 203 949 случаев коронавируса

В стране проведено 268,8 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 990 — за последние сутки. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России подтверждено 203 949 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии его подхватили 13 731 794 жителя страны.

Всего выздоровели 11 021 633 россиянина, в том числе 112 236 — за последние 24 часа. Госпитализирован 19 281 человек за сутки.

Жертвами ковида с начала пандемии стали 338 813 россиян. В частности, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки умерли 722 человека.

По информации Роспотребнадзора, в стране проведено 268,8 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 990 — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 927 789 человек.

Читайте также:

В школах и детсадах по всей России отменяют карантин по COVID-19.