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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 февраля 2022, 13:29

В России за сутки выявили 203 949 случаев коронавируса

коронавирус

В стране проведено 268,8 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 990 — за последние сутки. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России подтверждено 203 949 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии его подхватили 13 731 794 жителя страны.

Всего выздоровели 11 021 633 россиянина, в том числе 112 236 — за последние 24 часа. Госпитализирован 19 281 человек за сутки.

Жертвами ковида с начала пандемии стали 338 813 россиян. В частности, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки умерли 722 человека.

По информации Роспотребнадзора, в стране проведено 268,8 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 990 — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 927 789 человек.

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