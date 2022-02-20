Коронавирусом за сутки заболели 170 699 россиян

В Свердловской области резко снизилось суточное число заболевших COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки коронавирус в России подтвердили у 170 699 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 15 370 419.

Госпитализированы 10 372 россиянина, что почти на 4,7 тыс. меньше, чем сутками ранее. Выздоровели и выписались из больниц ещё 147 296 человек. За сутки скончались 745 ковид-пациентов.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 606 тысяч тестов на коронавирус. За весь период — свыше 273 млн лабораторных исследований.

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