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21 февраля 2022, 08:01

Стартовала выдача COVID-сертификатов по тестам на антитела

Девушка держит паспорт и куар-код

С сегодняшнего дня несовершеннолетние могут самостоятельно получить печатный сертификат о вакцинации от COVID-19, медицинских противопоказаниях к прививке или перенесённом заболевании. Фото: Павел Ворожцов

С 21 февраля в России начали оформлять ковид-сертификаты на основании положительного теста на антитела. Результаты должны быть на портале госуслуг. Сертификат придёт в течение трёх дней после подачи заявления.

Отметим, что требования к уровню антител не установлены, необходимо только их наличие. Тест может быть проведён любой лицензированной лабораторией. Сертификат формируется однократно и будет действовать полгода. Если же он оформляется на основе положительного ПЦР-теста на коронавирус, который подтверждается исследованием на антитела, срок действия документа составит 1 год.

Соответствующий приказ ранее выпустил Минздрав РФ.

Добавим, что с сегодняшнего дня в силу вступает и другой документ министерства, согласно которому несовершеннолетние могут самостоятельно получить печатный сертификат о вакцинации от COVID-19, медицинских противопоказаниях к прививке или перенесённом заболевании. Лица, не достигшие 14 лет, должны будут предъявлять в МФЦ свидетельство о рождении, пишет ТАСС.

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