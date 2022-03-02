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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 марта 2022, 13:48

В Свердловской области за сутки выявили 4 868 случаев коронавируса

  Юлия Пастух
Медсестра в медкабинете

Выздоровели за всё время 220,2 тысячи свердловчан, в том числе 1 674 человека — за последние 24 часа. Фото: Галина Соловьева

За последние сутки в регионе выявили 4 868 случаев заболевания COVID-19. Общее количество заразившихся с начала пандемии составило 379 тысяч.

Выздоровели за всё время 220,2 тысячи свердловчан, в том числе 1 674 человека — за последние 24 часа. За этот же период были госпитализированы 482 человека.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 10,3 тысячи случаев летального исхода от COVID-19 и 15 случаев — за последние сутки, сообщает федеральный оперштаб.

Напомним, вчера, 1 марта, Свердловская область впервые возглавила рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19.

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