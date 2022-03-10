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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 марта 2022, 13:50

Терапевтический корпус Берёзовской ЦГБ вернулся к работе по своему профилю

врач

В здании провели санитарную обработку. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня терапевтический корпус Берёзовской ЦГБ возобновил приём пациентов с профильными заболеваниями. С начала февраля он работал в режиме ковидного госпиталя.

Как сообщили в пресс-службе центральной горбольницы, по решению областного минздрава терапевтический корпус переходит на работу в штатном режиме в связи со снижением заболеваемости ковидом. В здании провели санитарную обработку.

Отмечается, что хирургический корпус пока продолжает работать в режиме госпиталя для больных с COVID-19. При этом новых пациентов туда не принимают.

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