Свердловская область вновь стала лидером по заболеваемости ковидом среди регионов России

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировали 2 132 случая заболевания коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировали 2 132 случая заболевания коронавирусом. Средний Урал вновь стал лидером среди регионов РФ по числу выявленных пациентов с ковидом.

При этом в больницы региона за сутки было доставлено всего 83 человека. За всё время пандемии в Свердловской области зарегистрировали 402 032 пациента с коронавирусом.

Также за минувшие 24 часа из больниц региона выписались 5 016 человек, а общее число свердловчан, победивших коронавирус, составляет 265 236. На лечении остаются 126 373 жителя Среднего Урала.

Кроме того, в Свердловской области зафиксировали ещё 6 летальных случаев от COVID-19. Всего на территории региона от ковида скончались 10 423 человека.

Напомним, сутками ранее в Свердловской области выявили 2 100 случаев ковида.