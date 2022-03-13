В Свердловской области за сутки выявили 2 100 случаев коронавируса

Ещё 2 100 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 399 900.
Выздоровели за всё время 260 220 свердловчан, в том числе 5 002 — за последние сутки. Госпитализированы ещё 74 человека.
С начала пандемии скончались 10 417 человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 9 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.
Сутками ранее стало известно о 2 184 новых случаях COVID-19.
Читайте также:
В Екатеринбурге до 20 марта будут работать 5 выездных пунктов вакцинации.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале