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13 марта 2022, 13:30

В Свердловской области за сутки выявили 2 100 случаев коронавируса

коронавирус в Свердловской области

Госпитализированы ещё 74 человека. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 2 100 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 399 900.

Выздоровели за всё время 260 220 свердловчан, в том числе 5 002 — за последние сутки. Госпитализированы ещё 74 человека.

С начала пандемии скончались 10 417 человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 9 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 2 184 новых случаях COVID-19.

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