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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 марта 2022, 14:32

В России на 10,1 % выросло количество госпитализированных с COVID-19

  Юлия Пастух
Врач

105 064 человека были выписаны из медучреждений. Фото: Галина Соловьева

За последние 24 часа в России госпитализировано 5 513 человек, что на 10,1 % больше по сравнению с количеством заболевших 17 марта.

Выявленных случаев коронавируса в России за сутки 34 442. Вчера было подтверждено 34 819 случаев.

105 064 человека были выписаны из медучреждений, что на 6,7 % меньше по сравнению с прошлыми сутками. 524 заражённых скончались, передает оперштаб.

Суммарное количество зарегистрированных случаев заболевания с начала пандемии составляет 17 518 699 человек.

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