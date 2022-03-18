В России на 10,1 % выросло количество госпитализированных с COVID-19

105 064 человека были выписаны из медучреждений. Фото: Галина Соловьева

За последние 24 часа в России госпитализировано 5 513 человек, что на 10,1 % больше по сравнению с количеством заболевших 17 марта.

Выявленных случаев коронавируса в России за сутки 34 442. Вчера было подтверждено 34 819 случаев.

105 064 человека были выписаны из медучреждений, что на 6,7 % меньше по сравнению с прошлыми сутками. 524 заражённых скончались, передает оперштаб.

Суммарное количество зарегистрированных случаев заболевания с начала пандемии составляет 17 518 699 человек.