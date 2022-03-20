Коронавирусом за сутки заразились 1 670 свердловчан

Всего в Свердловской области насчитывается 412 676 случаев заражения. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале за минувшие 24 часа зарегистрировали 1 670 новых случаев коронавируса — регион до сих пор остаётся лидером по суточной заболеваемости среди других субъектов РФ. Всего в Свердловской области насчитывается 412 676 случаев заражения.

За прошедшие сутки с ковидом был госпитализирован 41 человек. При этом победить инфекцию удалось ещё 4 517 свердловчанам. За всё время пандемии от коронавируса вылечились 295 016 жителей региона.

Кроме того, зафиксировано ещё 10 случаев летального исхода. В общей сложности от коронавирусной инфекции умерли 10 478 свердловчан.

Напомним, сутками ранее на Среднем Урале зарегистрировали 1 714 случаев COVID-19.