Коронавирусом за сутки заразились 1 670 свердловчан

На Среднем Урале за минувшие 24 часа зарегистрировали 1 670 новых случаев коронавируса — регион до сих пор остаётся лидером по суточной заболеваемости среди других субъектов РФ. Всего в Свердловской области насчитывается 412 676 случаев заражения.
За прошедшие сутки с ковидом был госпитализирован 41 человек. При этом победить инфекцию удалось ещё 4 517 свердловчанам. За всё время пандемии от коронавируса вылечились 295 016 жителей региона.
Кроме того, зафиксировано ещё 10 случаев летального исхода. В общей сложности от коронавирусной инфекции умерли 10 478 свердловчан.
Напомним, сутками ранее на Среднем Урале зарегистрировали 1 714 случаев COVID-19.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале