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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 марта 2022, 12:00

В Свердловской области снова зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ

Люди в масках идут по улице

До этого с конца февраля заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снижалась. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области снова растёт число простудившихся. За минувшую неделю ОРВИ подхватили более 25 тысяч человек. Это пока ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 34%, но выше уровня прошлой недели на 7,3%.

Большинство заболевших — 55,1%  — дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости зафиксирован среди детей 3-6 лет, далее – дети 0-2 лет, на 3 месте — дети 7-14 лет. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, неблагополучными являются Туринский ГО, ГО ЗАТО Свободный, ГО Дегтярск, Таборинский МР, ГО Первоуральск, Алапаевский район, Полевской ГО, ГО Богданович, Староуткинск. Там показатели заболеваемости ОРВИ выше среднеобластных в 1,5 раза и более.

В Екатеринбурге так же, как и в целом по области выросло число заразившихся. Зарегистрировано 9 577 случаев, что выше уровня прошлой недели на 3,4% и ниже эпидпорога на 33,7%.

Напомним, что с конца февраля заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снижалась.

На Среднем Урале на 3,31% выросло и число предварительно поставленных диагнозов "внебольничная пневмония". Всего зарегистрирован 771 случай. 357 из них приходятся на Екатеринбург (-18%). Неблагополучными по заболеваемости пневмониями признаны Волчанский ГО, Нижнесергинский МР, ГО Ревда, Нижняя Салда, Сысертский ГО, Красноуральск.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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