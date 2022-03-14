В Свердловской области снижается заболеваемость ОРВИ и внебольничными пневмониями

Несмотря на снижение заболеваемости, свердловский Роспотребнадзор назвал неблагополучные муниципалитеты по ОРВИ и пневмонии. Фото: Галина Соловьёва

За последнюю неделю в Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ и внебольничными пневмониями. С 7 по 13 марта выявлены 23 301 заболевший и 729 случаев соответственно.

Число простудившихся оказалось ниже уровня прошлой недели почти на 40 % и ниже уровня эпидпорога на 24,7 %. Половина подхвативших ОРВИ — дети.

Свердловский Роспотребнадзор назвал неблагополучные по заболевамости муниципалитеты. Это ГО ЗАТО Свободный, ГО Первоуральск, Староуткинск, Туринский ГО, Алапаевский район, Таборинский МР, Полевской ГО. Там показатели заболеваемости по ОРВИ выше среднеобластных в 1,5 раза. В Екатеринбурге за предыдущую неделю выявили 9,3 тысячи случаев. Это также ниже уровня эпидпорога и ниже показателей прошлой недели.

Предварительный диагноз "внебольничная пневмония" за прошедшую неделю ставили в два раза реже. Неблагополучными признаны следующие территории: Нижнесергинский МР, ГО Дегтярск, ГО Верхнее Дуброво, ГО Ревда, Арамильский ГО, Волчанский ГО, Полевской ГО, ГО Первоуральск, Пелым. В Екатеринбурге зарегистрировали 297 заболевших, что в 1,87 раза ниже уровня прошлой недели.

Что касается заболеваемости ковидом, то Свердловская область сегодня вновь стала лидером среди регионов России. За сутки выявлено 2 132 случая.