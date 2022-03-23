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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 марта 2022, 13:17

В Свердловской области за сутки подтвердили 1 343 случая коронавируса

Мужчина в маске

За всё время пандемии зафиксировано 417 079 случаев коронавируса на Среднем Урале. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие 24 часа медики лабораторно подтвердили 1 343 случая заражения коронавирусом на Среднем Урале. При этом за сутки с ковидом госпитализировали только 178 человек.

Ещё 4 354 жителя Среднего Урала выздоровели от коронавируса. Всего болезнь перенесли 307 998 свердловчан. На данный момент на лечении остаются 98 572 человека.

Кроме того, за сутки зарегистрировано 11 летальных исходов. Общее число жертв коронавируса в Свердловской области составляет 10 509.

За всё время пандемии зафиксировано 417 079 случаев коронавируса на Среднем Урале.

Напомним, сутками ранее в регионе выявили 1 404 новых случая заражения COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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