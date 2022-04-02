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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 апреля 2022, 10:10

Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от коронавируса

Пациент в маске на приёме у врача

Применение препарата разрешено в условиях медицинских организаций. Фото: Галина Соловьёва

В России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Она состоит из двух доз и вводится с помощью насадки-распылителя два раза с промежутком в три недели.

Препарат разрешён всем в возрасте 18 лет и старше, если у них нет гиперчувствительности к компонентам вакцины, тяжёлых аллергических реакций, ОРВИ. При беременности и в период грудного вскармливания назальная вакцина рекомендована только в тех случаях, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск с 22-й недели.

"Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России", — сообщили в министерстве.

Напомним, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, что испытал на себе назальную вакцину. После того как у него опустился титр антител, специалисты рекомендовали ему пройти процедуру ревакцинации.

Областная газета Свердловской области

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