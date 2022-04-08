Свердловские аптеки обслужили более 350 тысяч электронных льготных рецептов

Электронный рецепт выписывает врач в единой информационной системе, которая объединяет медорганизации, аптеки и данные пациентов. Фото: Галина Соловьёва

Жители Свердловской области охотно получают льготные лекарства по электронным рецептам. С начала года аптеки обслужили свыше 350 тысяч таких рецептов.

При получении выписанных препаратов у пациентов с собой были только СНИЛС и паспорт. Распечатанный рецепт не требовался.

"Доверие к такой форме получения препарата в аптеках растёт. Некоторые медучреждения региона уже сегодня предпочитают выписку льготного рецепта в электронном виде, но у пациентов всегда есть право запросить льготный рецепт в бумажном варианте", — передаёт слова директора ГАУ СО "Фармация" Андрея Герстнера пресс-служба учреждения.

Напомним, внедрение системы обмена между больницами и аптеками электронных рецептов на льготные препараты стартовало на Среднем Урале летом прошлого года. В январе 2022 года стало известно, что такой формат доступен более чем в 200 свердловских аптеках.