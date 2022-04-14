В Свердловской области создан запас жизненно необходимых лекарств

Препараты МНН Вальпроевая кислота включены в перечни лекарственных препаратов для отпуска льготным категориям граждан. Фото: Павел Ворожцов

Территориальный орган Росздравнадзора активно осуществляет профилактические визиты в аптеки Свердловской области. Установлено, что проверяемые организации обеспечивают работу с рецептами, находящимися на отложенном обеспечении. Кроме того, цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не превышаются.

В надзорном ведомстве также рассказали о ситуации с наличием в аптечных организациях региона лекарственного препарата "Депакин" (лекарство от эпилепсии). Его назначает исключительно лечащий врач и выписывает на установленном рецептурном бланке по международному непатентованному наименованию — вальпроевая кислота.

Такие препараты отпускают льготным категориям граждан. Сейчас запасы с учётом ассортимента позиций, а также возможности замены лекарственной терапии составляют на период от 3 до 9 месяцев, Министерством здравоохранения Свердловской области в плановом порядке объявляются аукционы на закупку препаратов.

Отмечается, что в госреестре лекарственных средств с вальпроевой кислотой включено несколько торговых наименований отечественных и импортных производителей. В том числе порядка 10 позиций "таблетированных" препаратов.

Территориальный орган Росздравнадзора настоятельно рекомендует обращаться в медучреждения с целью подбора и оценки эффективности конкретного препарата. При отсутствии лекарства в аптечной организации на момент обращения рецепты необходимо оставлять на отложенное обеспечение.

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