В Екатеринбурге внедрена новая технология оказания выездной паллиативной помощи

Выездная паллиативная служба также оказывает помощь по уходу на дому за тяжёлыми маломобильными пациентами. Фото: Галина Соловьёва

Екатеринбургскую выездную паллиативную бригаду Центральной горбольницы № 3 включили в состав отделения неотложной медицинской помощи — теперь её специалисты смогут оказывать как паллиативную, так и неотложную помощь пациентам на дому.

Как рассказала заведующая терапевтическим отделением № 1 ЦГБ № 3 Татьяна Минина, для оказания паллиативной помощи необязательно иметь группу инвалидности, льготы, ограничение по возрасту или находиться на больничном. Если пациент признан нуждающимся в оказании паллиативной помощи на дому, то он эту помощь получает.

"Это касается не только реанимационного респираторного оборудования, но и предоставления противопролежневых матрасов, специальных медицинских кроватей, помощи с различными видами стом и зондовом питании пациентов. Для больных с онкологий и другими поражениями нервной и сердечно-сосудистой систем медики проводят на дому специальное медикаментозное обезболивание", — пояснила врач.

Выездная паллиативная служба также оказывает помощь по уходу на дому за тяжёлыми маломобильными пациентами.

Стоит отметить, паллиативную помощь в Екатеринбурге осуществляют Свердловский областной онкологический диспансер, ЦГБ № 2, ЦГБ № 7 и ЦГКБ № 3.

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