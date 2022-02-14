В селе Костино Алапаевского района открылось паллиативное отделение

Раньше паллиативная служба для жителей была представлена только выездными бригадами. Фото: Галина Соловьёва

В больнице села Костино Алапаевского района начало работать круглосуточное паллиативное отделение сестринской помощи. Оно создано по инициативе руководства центральной районной больницы (ЦРБ) и рассчитано на 15 коек.

На реализацию данного проекта и приобретение необходимого оборудования на условиях софинансирования из федерального бюджета выделили субсидию на сумму более трех миллионов рублей. Как сообщает департамент информполитики, также привлечены средства Алапаевской ЦРБ и местных предпринимателей.

По словам главного врача ЦРБ Романа Козлова, раньше паллиативная служба для жителей была представлена только выездными бригадами.

"С открытием круглосуточного отделения пациенты будут постоянно находиться под наблюдением медицинского персонала", — подчеркнул он.

На ранее пустовавшем втором этаже сельской больницы сделан косметический ремонт. Там проведены сантехнические работы, на входе возведён пандус. В каждой палате есть санузел. Паллиативное отделение оснащено всем необходимым. В частности, функциональными кроватями с компрессорами и противопролежневыми матрасами, оборудованием для транспортировки и мытья лежачих больных, инвалидными колясками и специальными креслами для сидячих пациентов.

Как отметил Роман Козлов, совместными усилиями медики, представители общественности и органов власти создали комфортные условия для очень непростых пациентов, а именно тех, кому необходимо особое внимание, уход и забота.

Открыть паллиативное стационарное отделение, также рассчитанное на 15 коек, планируется и в Верхней Синячихе. Там будет оказываться круглосуточная специализированная медицинская помощь тяжелобольным. Сообщается, что эти отделения станут обслуживать жителей не только Алапаевского района, но и Восточного управленческого округа.

В начале февраля "Областная газета" писала, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал уральцев оформлять больничные в электронном формате. Он опубликовал подробную инструкцию, как открыть и закрыть больничный из дома. А в конце января мы сообщали о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому результаты экспресс-тестов на COVID-19 можно будет получать через портал госуслуг. Услуга станет доступна для жителей отдалённых и труднодоступных территорий.