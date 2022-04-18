За сутки в России на 27,2% снизилось число госпитализированных с коронавирусом

Выявленных случаев коронавируса в РФ за сутки — 9 434. Фото: Галина Соловьева

За последние 24 часа в России госпитализировано 1 058 человек, что на 27,2% меньше по сравнению с количеством заболевших 17 апреля.

Выявленных случаев коронавируса в России за сутки — 9 434.

14 324 человека были выписаны из медучреждений, что на 13,2% меньше по сравнению с прошлыми сутками. 213 заражённых скончались, передаёт оперштаб.

Напомним, вчера в России зарегистрировали 10 263 новых случая COVID-19.