С коронавирусом за день было госпитализировано более тысячи россиян

1 112 человек были доставлены в больницы с инфекцией. Фото: Павел Ворожцов

За прошедшие сутки в России был подтверждён 7 651 случай заражения коронавирусом. При этом 1 112 человек были доставлены в больницы с инфекцией.

Самая высокая суточная заболеваемость зарегистрирована в Санкт-Петербурге — 543 новых заболевших, в Москве — 455 пациентов, а в Московской области — 205 случаев. На Среднем Урале был выявлен 301 случай заражения ковидом.

Общее число заболевших за всё время пандемии составляет 18 144 788 россиян, из них 17 483 483 случаев заболевания завершились выздоровлением. К слову, за последние сутки коронавирус смогли победить 8 855 жителей России.

Также сообщается о ещё 159 жертвах болезни. В сумме от COVID-19 скончался 375 061 пациент.

Напомним, что днём ранее по России было зарегистрировано 8 446 новых заражённых.