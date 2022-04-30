Суточная заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 4,5%

В России за последние 24 часа коронавирус подтвердили у 7 363 человек. Фото: Галина Соловьева

В России за последние 24 часа коронавирус подтвердили у 7 363 человек, что на 4,5% меньше, чем днем ранее. При этом выздоровело за сутки 11 022 жителя страны.

По данным федерального оперштаба по борьбе с ковидом в России, в Москве зафиксировано 485 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 492 пациента, а в Московской области — 301. В Свердловской области выявлено 239 заболевших коронавирусом.

Госпитализировано с ковидом еще 2 574 россиянина. Общее число подтвержденных случаев заражения составляет 18 182 354, из них 17 539 985 завершились выздоровлением.

Также сообщается о 157 умерших пациентах с COVID-19. За все время пандемии зарегистрировано 375 884 летальных исходов.

Напомним, днем ранее по России было выявлено 7 710 новых случаев заражения коронавирусом.