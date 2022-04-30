Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
30 апреля 2022, 14:05

Суточная заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 4,5%

мужчина в маске

В России за последние 24 часа коронавирус подтвердили у 7 363 человек. Фото: Галина Соловьева

В России за последние 24 часа коронавирус подтвердили у 7 363 человек, что на 4,5% меньше, чем днем ранее. При этом выздоровело за сутки 11 022 жителя страны.

По данным федерального оперштаба по борьбе с ковидом в России, в Москве зафиксировано 485 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 492 пациента, а в Московской области — 301. В Свердловской области выявлено 239 заболевших коронавирусом.

Госпитализировано с ковидом еще 2 574 россиянина. Общее число подтвержденных случаев заражения составляет 18 182 354, из них 17 539 985 завершились выздоровлением.

Также сообщается о 157 умерших пациентах с COVID-19. За все время пандемии зарегистрировано 375 884 летальных исходов.

Напомним, днем ранее по России было выявлено 7 710 новых случаев заражения коронавирусом.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.04.2022, 15:59 / Общество
Двух мигрантов будут судить в Екатеринбурге за кражу медалей ветерана Великой Отечественной войны
30.04.2022, 14:37 / Общество
Свердловский подросток удостоен медали Следственного комитета за спасение детей из пожара
30.04.2022, 14:05 / Общество
Суточная заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 4,5%
30.04.2022, 13:46 / Общество
На Среднем Урале ковид подхватили еще 239 человек
30.04.2022, 13:42 / Общество
Минувшей ночью на свердловских дорогах зафиксировано два ДТП с пострадавшими мотоциклистами