Президент РФ подписал закон о расширении прав доноров костного мозга

Президент РФ подписал закон о создании Федерального регистра доноров костного мозга. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования вопросов донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Законом в частности предусматривается создание федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, самих донорских органов и их реципиентов. Закрепляются права таких доноров. Их обеспечат бесплатной диагностикой, лечением и реабилитацией, оплатой проезда к месту забора костного мозга и обратно.

Документ также уточняет, что органы или ткани человека не могут быть предметом купли-продажи. В части презумпции согласия на изъятие органов или тканей для трансплантации, закон запрещает изъятие у умершего, если медорганизация знает, что при жизни сам человек или его родственники заявили о своем несогласии на изъятие. В случае смерти несовершеннолетних такое ограничение действует, если получено согласие только одного из родителей.

Кстати, костный мозг является важнейшим органом кроветворения и биологической защиты. Для трансплантации необходимы гемопоэтические стволовые клетки, которые он вырабатывает. Они дают начало всем будущим клеткам крови. Пересадка может вылечить ряд тяжелых заболеваний: онкологических, гематологических, наследственных и иммунодефицитных состояний.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловская Служба крови подключилась к созданию Федерального регистра доноров костного мозга. Для этого Областная станция переливания крови заключила соглашение о сотрудничестве с Кировским НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России. Подробнее об этом читайте тут.