В Свердловской области за сутки выявили 135 случаев COVID-19

Сутками ранее стало известно о 131 новом случае COVID-19. Фото: Галина Соловьева

Еще 135 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 440 837.

Выздоровело за все время 426 415 свердловчан, в том числе 141 — за последние сутки. Госпитализировано еще 119 человек.

С начала пандемии скончались 10 725 граждан с подтвержденным диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 2 летальных исхода, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 131 новом случае COVID-19.

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