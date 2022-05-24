Краснотурьинские врачи впервые провели операцию по стентированию сонной артерии

Год назад в больнице открылась вторая операционная, оборудованная дополнительным ангиографическим аппаратом. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области ежегодно выполняется более сотни операций по установке стентов во внутренней сонной артерии, которые позволяют спасти жизнь пациентов. Впервые такую операцию провели в горбольнице Краснотурьинска.

"В этом году мы выходим на рекордные показатели по количеству операций. За четыре месяца выполнено 646 коронарографий и 287 вмешательств по стентированию сосудов сердца. Это уже значительно больше, чем за 6 месяцев 2020 года", — говорит заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Краснотурьинской городской больницы Михаил Чередников.

Наращивать количество операций и расширять арсенал методик врачам отделения позволяет уникальное для лечебных учреждений севера Свердловской области оснащение. Год назад благодаря проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в больнице открылась вторая операционная, оборудованная дополнительным ангиографическим аппаратом.

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