За сутки в Свердловской области выявили 115 случаев COVID-19

За прошедшие 24 часа ни один человек от коронавируса не умер. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 115 граждан подтвердили коронавирус.

253 человека за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 4 зараженных COVID-19. За прошедшие 24 часа ни один человек от коронавируса не умер.

В целом по России за сутки обнаружили 4 188 новых случаев COVID-19.

Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 126 случаев коронавируса.