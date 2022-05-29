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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 мая 2022, 14:01

За сутки в Свердловской области выявили 115 случаев COVID-19

  Юлия Пастух
Тест на ковид

За прошедшие 24 часа ни один человек от коронавируса не умер. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 115 граждан подтвердили коронавирус.

253 человека за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 4 зараженных COVID-19. За прошедшие 24 часа ни один человек от коронавируса не умер.

В целом по России за сутки обнаружили 4 188 новых случаев COVID-19.

Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 126 случаев коронавируса.

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Областная газета Свердловской области

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