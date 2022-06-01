Евгений Куйвашев поддержал строительство инфекционной лаборатории в Екатеринбурге

Лабораторию планируют построить к 2024 году. Фото: Павел Ворожцов

Вопросы создания современной лаборатории губернатор Свердловской области обсудил на совещании по реализации на территории региона федерального проекта "Санитарный щит страны — безопасность здоровья населения".

"По всей стране формируется лабораторная сеть, задача которой — оперативное выявление опасных инфекций, защита людей от вирусных угроз. Лаборатория в Екатеринбурге должна быть создана в 2024 году. Учитывая сжатые сроки, работу необходимо организовать четко и эффективно. Внимательно проработать все детали проекта, в том числе при подготовке земельного участка для строительства лабораторного корпуса", — заявил губернатор.

Разместить новую лабораторию планируется на площадке по улице Розы Люксембург, вблизи загородной усадьбы Самарцева. Так как это объект культурного наследия, все работы проведут с особым вниманием к сохранению памятника.

"Два года эпидемии коронавирусной инфекции нам показали, как важно проводить своевременную диагностику. Строительство нового здания позволит нам консолидировать три лаборатории, которые сейчас расположены в разных районах Екатеринбурга, в одном месте. Новое оборудование позволит нам проводить секвенирование (расшифровку генома вируса) и выявлять любой неизвестный вирус в максимально короткие сроки", — отметил главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Федеральный проект "Санитарный щит страны — безопасность здоровья населения" направлен на оперативную работу с возникающими биологическими вызовами — в частности, разработку отечественных тест-систем для определения любых инфекционных заболеваний и расшифровку любой неизвестной инфекции за 24 часа.

В Свердловской области, помимо строительства лаборатории, планируется расширение сети ПЦР-лабораторий филиалов Роспотребнадзора. Помимо существующих в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, планируется открыть лаборатории в Серове и Первоуральске. Также санврачи планируют внедрить новые тесты для выявления возбудителей 50 инфекций и обеспечить работу Центра секвенирования для расшифровки геномов возбудителей инфекционных болезней в Березовском.

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