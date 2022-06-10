За сутки COVID-19 подхватили 3 678 россиян

В сумме на территории страны было выявлено 18 369 557 случаев заражения. Фото: Галина Соловьева

В России за прошедшие 24 часа лабораторно подтверждено 3 678 новых пациентов с коронавирусом, из которых 113 приходится на Свердловскую область. В сумме на территории страны было выявлено 18 369 557 случаев заражения.

В Москве зарегистрировано еще 222 пациента, в Санкт-Петербурге — 217, а в Московской области — 218. По всей стране с ковидом госпитализировано 1 419 человек.

При этом за последние сутки вылечились 4 332 россиянина. Общее число случаев выздоровления составляет 17 786 254.

Скончались от коронавируса еще 70 пациентов. Пандемия COVID-19 унесла жизни 379 883 россиян.

На Среднем Урале зарегистрировано 445 658 случаев заражения ковидом, из которых 433 306 завершились выздоровлением. За сутки победить инфекцию удалось 148 свердловчанам. При этом в больницы доставили 42 жителя региона.

Напомним, сутками ранее диагноз COVID-19 поставили 3 774 жителям России.