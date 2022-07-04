Правительство РФ отменило все ковидные ограничения на пересечение границы

Также гражданам Республики Беларусь при въезде в Россию не понадобится предъявлять результаты ПЦР-теста на коронавирус. Фото: Павел Ворожцов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России. По итогам встречи было принято решение отменить с 15 июля все коронавирусные ограничения на пересечение границы.

Ранее оперштаб отменил с 14 июня ограничение на въезд в Россию иностранных граждан через морские и воздушные пункты пропуска, однако запрет на въезд наземным транспортом сохранялся. Новый документ отменяет любые ковидные ограничения на въезд.

Также гражданам Республики Беларусь при въезде в Россию не понадобится предъявлять результаты ПЦР-теста на коронавирус. Для жителей других стран данная мера продолжает действовать, говорится на сайте правительства.

Напомним, что 1 июля Роспотребнадзор отменил все оставшиеся ограничения по COVID-19, включая масочный режим и запрет на работу заведений общепита по ночам. Уточняется, что недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза и находится на минимальных значениях с начала пандемии. Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.