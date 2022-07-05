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5 июля 2022, 13:28

За сутки в России подтвердили 2 676 случаев заражения коронавирусом

тест на ковид

На Среднем Урале за минувшие сутки выявлен 91 новый случай заражения ковидом. Фото: Галина Соловьева

В России за прошедшие 24 часа лабораторно подтвердили 2 676 новых случаев заболевания ковидом. При этом в больницы были доставлены 1 372 пациента.

В Москве зафиксировано еще 339 заболевших, в Санкт-Петербурге — 251, а в Московской области — 185. С начала пандемии коронавирус подхватил 18 445 301 россиянин.

За день побороть коронавирус смогли 3 612 человек, однако 48 пациентов скончались.

На Среднем Урале за минувшие сутки выявлен 91 новый случай заражения ковидом, 55 человек госпитализированы, а 96 пациентов выздоровели.

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