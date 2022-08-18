Как в аптеке

Захаровский ФАП под руководством Натальи Овчинниковой одним из первых в Камышловском районе начал отпускать лекарства жителям. Сначала ассортимент был невелик, но сейчас его пополняют по запросам жителей. Фото: Пресс-служба Камышловской ЦРБ

С начала нынешнего года медработникам в российских селах, где нет аптек, разрешили продавать лекарства по упрощенным правилам. В Свердловской области право отпускать медикаменты по новой схеме оформили более 450 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), ОВП и амбулаторий, почти в 300 из них продажи лекарств уже налажены.

Раньше для отпуска лекарств сельский ФАП должен был иметь отдельную фармлицензию. По новым правилам, ее разрешили получать вместе с медицинской, при этом фельдшеру не обязательно иметь фармацевтическое образование. Как объясняют в федеральном Минздраве, нововведение призвано избавить селян от необходимости ездить за препаратами в соседние поселки или в райцентр: все необходимое можно будет купить на месте.

В июле аптечный киоск открылся в ФАПе поселка Третий Северный (Североуральский ГО). Как рассказывают в центральной городской больнице, проблему не удавалось решить несколько лет: частники не горели желанием работать в маленьких поселках из-за нерентабельности, а наладить продажу лекарств прямо в фельдшерских пунктах не позволяла сложная схема получения лицензии.

– Нам давно нужен был аптечный пункт, поскольку за самым элементарным приходилось ездить в город, – комментирует житель поселка Третий Северный Иван Фёдоров. – Молодым проще, а вот для стариков дорога – это не очень удобно. Часто привозил соседям лекарства по их просьбе.

Аптечные пункты открывают в районах не по одному-два, а буквально целыми пачками. В Горноуральском городском округе только за весну их открыли в семи ФАПах. Нововведения коснулись населенных пунктов, где есть постоянные медработники (часть территорий округа обслуживают передвижные ФАПы, и лекарства туда подвозят). Больше всего аптечных точек – в Слободо-Туринском районе: здесь они одновременно заработали во всех 15 сельских ФАПах. Как выяснилось, руководство районной больницы заблаговременно оформило лицензии на торговлю лекарствами, а фельдшеры прошли обучение.

– Мы заключили контракт на поставку лекарственных средств первой необходимости с ГАУ СО «Фармация». Когда темпы продаж немного подрастут, будем расширять ассортимент – сможем заказывать более специфические лекарства, ориентируясь на запросы населения, – рассказал глава Слободо-Туринского района Валерий Бедулев.

В Камышловском районе открылись 14 аптечных пунктов в сельских ФАПах. До конца года появятся еще шесть.

– Мы закупили оборудование, установили программы для маркировки лекарственных препаратов, совместно с фирмой-разработчиком программного обеспечения провели персональное обучение фельдшеров по приемке товаров. Во все торговые точки завезли медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденного на федеральном уровне, и сейчас постепенно расширяем ассортимент с учетом потребностей жителей, – рассказывает главный врач Камышловской ЦРБ Ирина Закачурина.

– Открытие аптечного киоска – целое событие для жителей четырех населенных пунктов, которые обслуживает наш ФАП в поселке Октябрьском (Камышловский МР), много лет этого ждали, – объясняет его заведующая Марина Власова. – Это очень удобно: пришел на прием – купил нужные таблетки. Самые популярные препараты – для снижения артериального давления, противовоспалительные и противовирусные.

.Точки продажи лекарств открыты в часы работы фельдшерско-акушерских пунктов. По словам сельчан, все необходимое там есть. Да и стоят препараты несколько дешевле, чем в городских аптеках.