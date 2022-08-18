Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
18 августа 2022, 13:21

За сутки в Свердловской области количество случаев COVID-19 возросло до 642

  Юлия Пастух
Врач и пациент

327 человек за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 642 человек подтвердили коронавирус.

327 пациентов за указанный период выздоровели. 62 человека с COVID-19 госпитализированы. Зафиксированы 2 случая летального исхода от коронавирусной инфекции.

В целом по России за последние 24 часа зафиксировали 35 809 новых случаев COVID-19.

Напомним, вчера на Среднем Урале было выявлено 544 случая коронавируса

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.08.2022, 13:21 / Общество
За сутки в Свердловской области количество случаев COVID-19 возросло до 642
18.08.2022, 13:15 / Спорт
"Урал" расстался с самым молодым профессиональным футболистом в истории России
18.08.2022, 13:09 / Общество
Бизнес в РФ сможет вернуть половину расходов на перевод транспорта с бензина на газ
18.08.2022, 12:49 / Общество
На Среднем Урале планируют провести чемпионат России по высшему пилотажу
18.08.2022, 12:25 / Общество
Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в 20 раз