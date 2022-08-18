За сутки в Свердловской области количество случаев COVID-19 возросло до 642

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 642 человек подтвердили коронавирус.
327 пациентов за указанный период выздоровели. 62 человека с COVID-19 госпитализированы. Зафиксированы 2 случая летального исхода от коронавирусной инфекции.
В целом по России за последние 24 часа зафиксировали 35 809 новых случаев COVID-19.
Напомним, вчера на Среднем Урале было выявлено 544 случая коронавируса.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале