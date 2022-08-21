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21 августа 2022, 13:10

В России за сутки COVID-19 подхватили почти 40 тысяч человек

коронавирусный госпиталь

Общее число заболеваний в стране составляет 19 117 343. Фото: Павел Ворожцов

За прошедшие 24 часа в России коронавирус подтвердили у 39 669 человек, 706 пациентов приходится на Свердловскую область. Общее число заболеваний в стране составляет 19 117 343.

В Москве выявили еще 7 431 пациента, в Санкт-Петербурге — 4 407, а в Московской области — 2 855.

Госпитализировали с ковидом за день 1 853 россиянина. Излечились еще 22 236 человек, а с начала пандемии количество зарегистрированных случаев выздоровления составляет 18 284 586. Скончались 64 зараженных.

На Среднем Урале за сутки были доставлены в больницы 12 пациентов, 414 заболевших выздоровели.

Напомним, что днем ранее в Свердловской области коронавирус подтвердили у 702 человек.

Областная газета Свердловской области

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