За сутки в Свердловской области количество случаев COVID-19 возросло до 725

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 725 человек подтвердили коронавирус.
402 пациента за указанный период выздоровели. 28 человек с COVID-19 госпитализированы. Случаев летального исхода от коронавирусной инфекции не зафиксировано.
В целом за последние 24 часа по России выявили 33 061 новый случай COVID-19.
Напомним, вчера на Среднем Урале было зарегистрировано 706 случаев коронавируса.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале