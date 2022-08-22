За сутки в Свердловской области количество случаев COVID-19 возросло до 725

402 человека за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 725 человек подтвердили коронавирус.

402 пациента за указанный период выздоровели. 28 человек с COVID-19 госпитализированы. Случаев летального исхода от коронавирусной инфекции не зафиксировано.

В целом за последние 24 часа по России выявили 33 061 новый случай COVID-19.

Напомним, вчера на Среднем Урале было зарегистрировано 706 случаев коронавируса.