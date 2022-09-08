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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 сентября 2022, 13:50

В Свердловской области за сутки от коронавируса скончались два человека

  Валерия Белякова
Аппарат ИВЛ

В Свердловской области от COVID-19 скончались за сутки два человека. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области за сутки зафиксировано 2 случая смерти от коронавируса. Данные приводит федеральный оперативный штаб.

За прошедшие 24 часа на Среднем Урале выявили 1 560 заразившихся COVID-19. Из них 90 человек были госпитализированы. Общая численность заболевших коронавирусной инфекций в регионе с начала пандемии составляет 482 604 человека.

За сутки врачи выписали 1 849 пациентов. Всего выздоровело 457 328 свердловчан.

Ранее в Свердловской области был выявлен 1 421 случай инфицирования COVID-19.

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