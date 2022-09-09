Свердловчанам озвучили безопасную схему вакцинации от COVID-19 и гриппа

На Среднем Урале стартовала массовая вакцинация населения от гриппа. Фото: Галина Соловьева

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медпрофилактике Александр Харитонов рассказал, как правильно вакцинироваться от COVID-19 и гриппа.

Как отметил специалист, прививки не могут заменить одна другую, так как в обоих случаях действуют разные возбудители. Поэтому оптимальным и безопасным решением станет поэтапная вакцинация: если вы переболели коронавирусом более полугода назад, нужно сделать двухкомпонентную прививку от COVID-19. Затем через две недели можно привиться от гриппа.

"Что касается совмещения этих вакцин, то это не запрещено. Проводились испытания по их одномоментному применению, которые показали, что иммуногенность и выработка антител при этом не снижались, однако такая возможность в настоящее время не прописана в инструкциях к препаратам", — отметил Александр Харитонов.

Он также добавил, что ковид и вирус гриппа отчасти похожи и передаются одними и теми же способами: воздушно-капельным и контактно-бытовым. Меры защиты от них тоже схожи: это ношение масок, соблюдение социальной дистанции, разделение потоков людей.

Важно знать! Если произойдет смешение заболеваний, то пострадают дыхательная, сердечно-сосудистая и мочеполовая системы, наступит сильная интоксикация. Наиболее уязвимыми в этом случае становятся люди с хроническими болезнями и представители старшего возраста.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале стартовала массовая вакцинация населения от гриппа. В этом сезоне в регионе планируют привить не меньше 65% жителей.