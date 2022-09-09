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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 сентября 2022, 14:34

На Среднем Урале привьют от гриппа не меньше 75% населения из групп риска

  Валерия Белякова
Вакцинация

Вакцину против гриппа изготавливают под тот вид вируса, который придет в регион. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале намерены привить от гриппа не меньше 75% населения из группы риска. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских, отвечая на вопрос журналиста "Областной газеты" о ходе вакцинации.

"Задача – привить не менее 65% от всего населения в регионе и декретированных группах, к которым относятся медики, педагоги, не менее 75%. Но обычно в области мы прививаем больше", – сообщил Дмитрий Козловских.

По словам главного санврача Свердловской области, на сегодня в регион поступило примерно 40% вакцины против гриппа для детей и взрослых. Препараты отечественного производства показали свою эффективность.

Козловских добавил, что ежегодно антиген обновляется. Вакцина создается под тот тип вируса, который придет на территорию региона.

"Поскольку циркуляция гриппа начинается со стран юго-восточной Азии, заранее видно, какой вариант будет распространен в тот или иной сезон", – отметил санитарный врач.

Напомним, в Свердловской области уже идет массовая вакцинация против гриппа, для иммунизации применяются препараты российского производства.

Областная газета Свердловской области

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