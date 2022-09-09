На Среднем Урале привьют от гриппа не меньше 75% населения из групп риска

На Среднем Урале намерены привить от гриппа не меньше 75% населения из группы риска. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских, отвечая на вопрос журналиста "Областной газеты" о ходе вакцинации.
"Задача – привить не менее 65% от всего населения в регионе и декретированных группах, к которым относятся медики, педагоги, не менее 75%. Но обычно в области мы прививаем больше", – сообщил Дмитрий Козловских.
По словам главного санврача Свердловской области, на сегодня в регион поступило примерно 40% вакцины против гриппа для детей и взрослых. Препараты отечественного производства показали свою эффективность.
Козловских добавил, что ежегодно антиген обновляется. Вакцина создается под тот тип вируса, который придет на территорию региона.
"Поскольку циркуляция гриппа начинается со стран юго-восточной Азии, заранее видно, какой вариант будет распространен в тот или иной сезон", – отметил санитарный врач.
Напомним, в Свердловской области уже идет массовая вакцинация против гриппа, для иммунизации применяются препараты российского производства.