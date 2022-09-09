В Свердловском Роспотребнадзоре рассказали о причинах роста заболеваемости COVID-19

В Свердловской области чаще всего коронавирусом болеют жители в возрасте 65+. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале возросла заболеваемость COVID-19 из-за повышения изменчивости вируса и вернувшихся из отпусков людей. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал главный государственный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

"Особенностью коронавируса является то, что он меняет свои свойства: контагиозность (заразность), вирулентность – это с одной стороны. С другой стороны, это связано с тем, что обычно у нас в августе люди возвращаются из отпусков, в том числе из-за рубежа, где эпидситуация значительно раньше ухудшилась. С этим связан очередной подъем заболеваемости", – пояснил Дмитрий Козловских.

Он отметил, что относительные показатели заболеваемости коронавирусом в регионе не слишком высокие. Средний Урал занимает примерно 45-е место из 85 субъектов по данному параметру. Также главный санитарный врач добавил, что в области пока не планируют вводить тотальный масочный режим. Средства защиты носить рекомендуют, но не заставляют. Тем не менее на многих предприятиях региона, в лечебных учреждениях и в самом Управлении Роспотребнадзора региона масочный режим введен внутренними распоряжениями.

Также, по словам медика, на сегодня нет оснований вводить в свердловских школах дистанционный формат обучения. Дети не занимают лидирующие места по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. Чаще всего заболевают – жители в возрасте 65+, за ними идут люди от 30 до 49 лет.

Напомним, ранее в Свердловской области рассказали населению о наиболее безопасной схеме вакцинации от гриппа и коронавируса.