На Среднем Урале за день COVID-19 подхватили почти 1,7 тыс. человек

С начала пандемии COVID-19 в России зафиксировали 20 488 583 случая заболевания. Фото: Галина Соловьева

В России лабораторно подтверждено еще 49 488 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1 693 из которых приходятся на Свердловскую область. Госпитализировали за сутки 2 054 пациента.

В Москве зарегистрировали еще 4 115 заболевших, в Санкт-Петербурге — 3 991, а в Московской области — 1 314.

С начала пандемии COVID-19 в России зафиксировали 20 488 583 случая заболевания, из них 19 425 631 завершился выздоровлением. За прошедшие сутки коронавирус смогли побороть 38 595 россиян, 91 пациент скончался.

На Среднем Урале госпитализировали еще 55 человек, 616 пациентов выздоровели, жертв инфекции за сутки не зарегистрировано. Напомним, днем ранее в Свердловской области подтвердили 1 655 случаев заболевания.