В свердловских торговых центрах увеличили число пунктов вакцинации

За неделю в пунктах вакцинации привились 1 170 человек. Фото: Павел Ворожцов

В торговых центрах (ТЦ) Свердловской области увеличили число пунктов вакцинации, где можно привиться от гриппа, коронавируса, дифтерии и гепатита В.

Вакцинация в ТЦ Среднего Урала стартовала с 16 сентября. За неделю пункты посетили 1 170 человек, из них 566 сделали прививки от гриппа, 588 — от COVID-19, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. По данным медиков, сейчас можно провести иммунизацию организма против гриппа одновременно с другими вакцинами, например, от гепатита В и дифтерии.

"Дифтерия никуда не ушла. Это заболевание называют редким, потому что его не было массово с 1995 года, но ежегодно в нашей стране регистрируются единичные случаи. При этом за последние 2,5 года из-за новой коронавирусной инфекции население недостаточно активно прививалось против дифтерии. Поэтому сегодня мы призываем совмещать вакцинацию против гриппа с вакцинацией против этой болезни", — поясняет главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Медики напоминают, что для вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Напомним, сделать прививку в торговом центре жители могут без предварительной записи.