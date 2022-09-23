В свердловских торговых центрах увеличили число пунктов вакцинации

В торговых центрах (ТЦ) Свердловской области увеличили число пунктов вакцинации, где можно привиться от гриппа, коронавируса, дифтерии и гепатита В.
Вакцинация в ТЦ Среднего Урала стартовала с 16 сентября. За неделю пункты посетили 1 170 человек, из них 566 сделали прививки от гриппа, 588 — от COVID-19, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. По данным медиков, сейчас можно провести иммунизацию организма против гриппа одновременно с другими вакцинами, например, от гепатита В и дифтерии.
"Дифтерия никуда не ушла. Это заболевание называют редким, потому что его не было массово с 1995 года, но ежегодно в нашей стране регистрируются единичные случаи. При этом за последние 2,5 года из-за новой коронавирусной инфекции население недостаточно активно прививалось против дифтерии. Поэтому сегодня мы призываем совмещать вакцинацию против гриппа с вакцинацией против этой болезни", — поясняет главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.
Медики напоминают, что для вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
Напомним, сделать прививку в торговом центре жители могут без предварительной записи.
График работы пунктов вакцинации в Свердловской области с 23 по 29 сентября 2022 года
Екатеринбург
ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 23 сентября с 14:00 до 18:00, 24 сентября с 10:00 до 14:00
ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) — 23 сентября с 14:00 до 18:00, 24 сентября с 10:00 до 14:00
ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 23 сентября с 14:00 до 18:00, 24 сентября с 10:00 до 14:00
ТРЦ "Глобус" (ул. Щербакова, 4) — 23 сентября с 14:00 до 18:00, 24 сентября с 10:00 до 14:00
ТЦ "Окей" (ул. Бабушкина, 2а) — 28 сентября с 15:00 до 18:00
ТРЦ "Кировский" (Сиреневый бульвар, 2а) — 23 сентября с 14:00 до 18:00, 24 сентября с 10:00 до 14:00
Туринск
Дом культуры (ул. Спорта, 16) — 24 сентября с 9:00 до 13:00
Нижний Тагил
Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8а) — 24 сентября с 10:00 до 13:00, 28 сентября с 15:00 до 18:00
Верхняя Пышма
ТЦ "Кировский" (ул. Орджоникидзе, 18, мобильный ФАП) — 24 сентября с 10:00 до 13:00, 28 сентября с 16:00 до 18:30
Сухой Лог
ДК "Кристалл" (ул. Юбилейная, 2) — 23 сентября с 8:00 до 12:00, с 26 по 29 сентября с 8:30 до 12:00
Качканар
ТЦ "Восток" (ул. Гикалова, 7б) — 25 сентября с 10:00 до 15:00
Ирбит
Бульвар Победы — 29 сентября с 9:00 до 14:00
Поселок Пионерский
Стадион "Юность" (Свердлова, 17а) — 27 сентября с 9:00 до 14:00
Каменск-Уральский
ТЦ "Кировский" (ул. Каменская, 79) — 24 и 25 сентября с 11:00 до 15:00
Серов
КТ "Родина" (ул. Ленина, 179) — 23 сентября с 10:00 до 18:00, с 26 по 29 сентября с 10:00 до 18:00
Сысерть
ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) — 29 сентября с 10:00 до 13:00
Краснотурьинск
ТЦ "Столичный" (ул. Ленинского Комсомола, 21) — 23 сентября с 12:00 до 18:00, с 26 по 30 сентября с 12:00 до 18:00
Поселок Верхняя Синячиха
ТЦ "Пятерочка" (ул. Октябрьская, 3) — 24 сентября с 8:30 до 13:00
Поселок Бисерть
ТЦ "Верный" (ул. Октябрьская, 17) — 24 сентября с 9:00 до 15:00
Верхотурье
МАУК "Центр культуры" (ул. Советская, 1) — 23-24 сентября с 9:00 до 13:00, 26-29 сентября с 9:00 до 13:00