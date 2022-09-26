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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 сентября 2022, 14:42

В Свердловской области за сутки COVID-19 подхватили 2 367 человек

люди в масках

С начала пандемии в стране зарегистрировали 20 833 109 случаев заболевания коронавирусом. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие 24 часа по всей России коронавирусом заболели 40 188 человек, из них на Средний Урал приходится 2 367 зараженных. При этом выздоровели еще 44 257 россиян.

В Москве за день ковидом заболели 2 438 человек, в Санкт-Петербурге — 2 470, а в Московской области — 818.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 20 833 109 случаев заболевания коронавирусом, из них 19 800 764 завершились выздоровлением. За прошедший день госпитализировали с инфекцией 1 526 россиян, 85 пациентов скончались.

В Свердловской области в больницы доставили 59 инфицированных, выздоровели 1 783 пациента. Напомним, что днем ранее на Среднем Урале выявили 2 289 новых случаев ковида.

Областная газета Свердловской области

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