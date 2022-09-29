Еще более 1 800 случаев заражения ковидом зафиксировали на Среднем Урале

В Москве за день зафиксировали 3 216 случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 1 782, а в Московской области — 1 282. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в России зарегистрировали 38 739 случаев заболевания коронавирусом. В Свердловской области обнаружены 1 863 новых пациента с ковидом.

В Москве за день зафиксировали 3 216 случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 1 782, а в Московской области — 1 282.

Госпитализировали с коронавирусом за сутки 3 154 россиянина, выздороветь удалось 57 937 пациентов, а 109 человек скончались. С начала пандемии в России зафиксировано 20 948 470 случаев заболевания, из которых 19 979 763 закончились выздоровлением.

На Среднем Урале за день излечились 2 224 пациента, 117 человек госпитализировали с инфекцией, а два пациента скончались. Напомним, сутками ранее в Свердловской области подтвердили 2 330 новых случаев коронавируса.